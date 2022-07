Incendio raggiunge paese, 40 case evacuate nel Sassarese

(ANSA) - BONORVA, 25 LUG - Momenti di paura nel primo pomeriggio a Bonorva, (Sassari): un incendio alla periferia del paese, l'ottavo in dieci giorni, ha raggiunto il centro abitato in zona Serras, bruciando diverse case e minacciando una casa per anziani. Una quarantina di abitazioni sono state evacuate prima che l'azione di 4 elicotteri del Corpo forestale della Sardegna, e due Canadair decollati da Olbia, riuscissero a bloccare l'avanzare delle fiamme, grazie anche al contributo della squadre a terra dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, Compagnia barracellare e Protezione civile. Secondo le prime informazioni sono stati trovati degli inneschi. (ANSA).