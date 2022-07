Elezioni: Renzi, nostro obiettivo Draghi a P.Chigi e riforma

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Prima settimana di campagna elettorale. Ma, tranquilli, mancano solo 60 giorni. Due mesi e tutto sarà finito. Due mesi in cui l'Italia si gioca moltissimo.

Il nostro obiettivo è chiaro: noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma riportarci Draghi. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d'Italia". Lo scrive nella sua E news il leader di Iv Matteo Renzi.

"Nel frattempo, dovremo affrontare molti problemi - prosegue -: inflazione, crisi energetica, le conseguenze della guerra sul cibo e sulla migrazione, gli effetti del clima impazzito e la necessità di una svolta ambientale, una giustizia che spesso rischia di diventare ingiusta".

"Questa campagna elettorale - osserva Renzi - sarà molto difficile. Ma sarà anche breve e dovrà essere ispirata a due parole: coraggio e libertà. Il coraggio di dire le cose come stanno. Senza incertezze, mediazioni, compromessi: diremo la verità su questi anni e sui prossimi che verranno. Siamo gli unici che volevano Draghi e che hanno combattuto contro tutti per averlo, mentre altri dicevano "Conte o morte". E oggi ci permetteremo il lusso di una campagna elettorale di verità. La libertà di rischiare, la libertà di sognare, la libertà di provarci", conclude Renzi. (ANSA).