Lavrov, ci sarà una terza parte per scortare le navi con grano

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sarà una terza parte, che sarà determinata in seguito, a garantire la sicurezza delle navi che trasportano il grano ucraino insieme alla Russia e alla Turchia.

Lo ha precisato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, riporta la Tass.

"Siamo riusciti a raggiungere un accordo a Istanbul: l'Ucraina sminerà i porti e lascerà che le navi prendano il mare, mentre Russia, Turchia e un'altra parte, che sarà determinata in seguito, scorteranno le navi verso il Bosforo", ha spiegato Lavrov in un incontro al Cairo con gli ambasciatori delle nazioni della Lega Araba.

Secondo Lavrov, il memorandum Russia-ONU firmato in concomitanza con gli accordi di Istanbul "vincola il segretario generale delle Nazioni Unite ad avviare il processo, persuadendo i Paesi occidentali a revocare tutte le restrizioni" imposte all'esportazione di grano russo. (ANSA).