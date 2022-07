Usa, due combattenti americani morti nel Donbass

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Due americani che si pensa combattessero per l'Ucraina sono morti nel Donbass, nell'est del Paese. Lo ha resto noto un portavoce del dipartimento di Stato Usa citato da Abc news. "Possiamo confermare la morte recente di due cittadini statunitensi nella regione del Donbass in Ucraina", ha affermato il portavoce. "Siamo in contatto con le famiglie e forniamo tutta l'assistenza consolare possibile".

"Per rispetto delle famiglie - ha concluso - in questo momento difficile, non abbiamo altro". (ANSA).