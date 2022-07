Mondiali atletica: staffetta 4x100 senza Jacobs,Italia fuori

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Italia eliminata nella staffetta maschile 4x100 ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon.

Assente Marcell Jacobs, infortunato, il quartetto formato da Lorenzo Patta in prima frazione, Filippo Tortu in seconda posizione, Fausto Desalu in terza e Chituru Ali in coda, non ce l'ha fatta e i campioni olimpici incassano una deludente sconfitta. A ritardare gli azzurri soprattutto i cambi del testimone. (ANSA).