Governo: Meloni, FdI dati per spacciati ma pronti per futuro

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Sono passati 5 anni dal congresso di Trieste. Da quel giorno ci hanno dati per vinti, per spacciati, più volte. Eppure eccoci qua: pronti come non mai per dare futuro e speranza alla nostra Nazione. Avanti Fratelli d'Italia". Lo scrive su Twitter la presidente di FdI, Giorgia Meloni postando un video di un suo intervento sul palco in cui diceva "Non ci sottovalutate". (ANSA).