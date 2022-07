Bombardieri, servono risposte subito, con decreto da 10 mld

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "L'emergenza che stiamo vivendo sull'inflazione, sulla perdita del potere d'acquisto e sul costo dell'energia non può aspettare l'esito delle elezioni. C'è bisogno di risposte subito. Ci aspettiamo che ci sia un intervento immediato per utilizzare i 10 miliardi a favore di lavoratrici, lavoratori, pensionati e pensionate".

Lo ha affermato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri a margine del congresso della Uil Veneto in provincia di Treviso ricordando che il governo avrebbe dovuto incontrare i sindacati la prossima settimana. (ANSA).