Medvedev, 'Ucraina potrebbe scomparire da mappa del mondo'

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Come risultato di tutto ciò che sta accadendo, l'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo". Lo scrive in un post su Telegram l'ex presidente russo Dmytri Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale.

Riferendosi all'estromissione dal potere del presidente filorusso Yanukovich otto anni fa, Medvedev afferma che "dopo il colpo di Stato del 2014 l'Ucraina ha perso la sua indipendenza, è caduta sotto il diretto controllo dell'Occidente e ha cominciato a credere che la Nato avrebbe garantito la sua sua sicurezza". "Come risultato di tutto ciò che sta avvenendo - aggiunge l'ex presidente russo - l'Ucraina potrebbe perdere quello che è rimasto della sua sovranità e scomparire dalla mappa del mondo". Medvedev ha inoltre affermato che "i criminali ucraini saranno sicuramente processati per le atrocità commesse contro il popolo dell'Ucraina e della Russia". (ANSA).