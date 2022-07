Letta a partiti, si firmi patto su riforme del Pnrr

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Tutti i partiti devono rispettare il processo delle riforme legate al Pnrr, è impossibile non farlo con questi soldi. Proporrò a tutti partiti in campagna elettorale di firmare un patto, affinché tutti rispettino questo programma e queste scelte, perché questi soldi sono per l'Italia ma sono soldi europei. Spero che tutti lo firmino". Lo ha detto il segretario del Pd, intervistato da Bloomberg. (ANSA).