FI: Gelmini, per Berlusconi affetto e stima, ma anche delusione

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Non gli ho parlato, ma nutro stima e affetto per lui". Così Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali parlando di Silvio Berlusconi, in collegamento con Skytg24. E ha aggiunto: "Certo sono molto delusa dal fatto che non abbia impedito a Forza Italia di commettere errori così gravi".

Quindi ha ribadito: "Per me rimane la stima e la riconoscenza ma anche dispiacere e delusione per come sono andate le cose".

(ANSA).