Draghi al Quirinale

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - I presidente del Consiglio Mario Draghi è al Quirinale per un colloquio con il presidente Sergio Mattarella.

"Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni", aveva detto Draghi intervenendo alla Camera. (ANSA).