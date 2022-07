Draghi a ministri, orgogliosi per aver servito cittadini

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto, nel solco del mandato del Presidente della Repubblica, al servizio di tutti i cittadini.

L'Italia ha tutto per essere forte, autorevole, credibile nel mondo. Lo avete dimostrato giorno dopo giorno in questi mesi di Governo". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Cdm. (ANSA).