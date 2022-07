Covid: 80.653 casi e 157 vittime. Tasso positività al 22%

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - 80.653 nuovi contagi da Covid, circa 6mila in meno, e 157 vittime nelle ultime 24 ore, lo stesso numero di ieri. I dati del ministero della Salute confermano l'inversione della curva del virus, che sta lentamente rallentando, anche se resta alto il numero dei morti. Un calo confermato anche dal tasso di positività - sceso al 22% dal 22,6%, su 366mila tamponi - e soprattutto nei ricoveri: con 410 pazienti ricoverati in terapia intensiva, gli stessi di ieri, e 10.984 malati nei reparti ordinari, 53 in meno nelle ultime 24 ore. Scende anche il numero degli italiani positivi al Coronavirus: sono attualmente 1.455.821, rispetto a ieri 3.555 in meno. Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 20.467.349 i contagiati, mentre i morti totali salgono a 170.527. I dimessi e i guariti sono 18.841.001 con un incremento di 84.933. (ANSA).