Standing ovation al Congresso Usa per first lady Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - Un lungo applauso e una standing ovation hanno accolto la First Lady ucraina Olena Zelenska al Congresso Usa. "E' molto importante per me e per il mio Paese essere qui", ha detto la moglie del presidente ucraino sottolineando di voler parlare ai deputati "come madre, moglie e figlia e non solo come first Lady". (ANSA).