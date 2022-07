Piazza Affari chiude in calo dell'1,6% con i timori su Draghi

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Chiusura in forte calo per Piazza Affari, che sconta i timori sulla permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e le preoccupazioni degli investitori per un eventuale fine anticipata della legislatura. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,6% a 21.348 punti, facendo di Milano la peggiore tra le Borse del Vecchio Continente. (ANSA).