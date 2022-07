Governo: Renzi, vediamo Conte-Salvini, per me è 1 X 2

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Draghi ha fatto il discorso che doveva fare, ha detto non voglio una fiducia di facciata, penso che sia un atteggiamento di serietà e della maggioranza che lo sostiene: non avrei apprezzato un Draghi che si mette a fare il suk in Parlamento . Adesso vedremo cosa faranno Conte e Salvini, non abbiamo a che fare con persone lineari e razionali , spesso fanno cose senza senso specialmente in questo periodo, ricordiamo il Papeete. Io voterò congiuntamente la fiducia a Draghi ma bisogna vedere cosa faranno Salvini e Conte. Per me è 1 x 2": così Matteo Renzi al Tg1. (ANSA).