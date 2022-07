Schiaffo a Musk, corte approva processo rapido per Twitter

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Il tribunale del Delaware dice sì alla richiesta di Twitter per un processo rapido contro Elon Musk. Lo riportano i media americani. La decisione è uno schiaffo per il patron di Tesla, che premeva per un processo non prima di febbraio. Twitter ha chiesto un procedimento rapido con inizio a settembre. La società che cinguetta ha fatto causa a Musk per costringerlo ad acquistare Twitter al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari.

Il processo si terrà in ottobre. Twitter ha chiesto un procedimento accelerato e aveva proposto l'inizio in settembre.

Il patron di Tesla aveva invece chiesto febbraio. (ANSA).