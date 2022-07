Maurizio De Giovanni torna a casa, dimesso dall'ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - Maurizio De Giovanni è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo scrittore era stato ricoverato il 13 luglio per problemi cardiaci e curato nell'ospedale partenopeo.

De Giovanni è tornato ora nella sua casa di Napoli, già raccogliendo sulla sua pagina Facebook la gioia di molti fan.

Tra questi anche l'ex governatore campano Antonio Bassolino: "Maurizio de Giovanni - scrive - è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa. Bene! Ora devi riposare un pò, caro Maurizio: è giusto per te e per Napoli" (ANSA).