Incendio sul Carso, chiusa l'autostrada A4 e la ferrovia

(ANSA) - TRIESTE, 19 LUG - I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio nella zona del Carso.

Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente il casello autostradale del Lisert che potrebbe essere evacuato. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Difficili i collegamenti attraverso il servizio sostitutivo con bus. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei canadair.

Autovie Venete ha successivamente disposto la chiusura anche del tratto della A4 tra la barriera di Trieste - Lisert e Redipuglia, in direzione Venezia, per colpa di un secondo fronte che si è sviluppato anche a ovest del casello.

Le fiamme si trovano a circa 250 metri dalla sede stradale, dalle strutture del casello e dagli uffici. Il personale è già stato messo in sicurezza, si sta decidendo se procedere all'evacuazione con il coordinamento dei Vigili del fuoco.

Anche la Statale 14 Racc "della Venezia Giulia" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Monfalcone (Gorizia), in zona Lisert, annuncia l'Anas, per consentire alle squadre dei Vigili del fuoco di operare in sicurezza. (ANSA).