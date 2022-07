Ecuador: scontri in carcere, uccisi 13 detenuti

(ANSA) - QUITO, 18 LUG - Tredici detenuti hanno perso la vita durante una rissa in una prigione dell'Ecuador, che ha provocato anche due feriti, secondo l'ente pubblico responsabile delle carceri, la SNAI.

Il personale della prigione di Bellavista, nella provincia di Santo Domingo de los Tsachilas, circa 80 km a ovest di Quito, "ha riferito di 13 detenuti morti e 2 feriti", ha twittato la SNAI.

La Snai ha aggiunto di aver "ripreso il controllo" di questo carcere, "con l'appoggio della polizia e dell'esercito". In questa stessa struttura, nel maggio scorso, erano morti 44 prigionieri durante scontri tra bande rivali. Durante questa rivolta, 220 prigionieri sono fuggiti. Quasi tutti sono stati poi presi in consegna.

Scontri, spesso estremamente violenti, sono ricorrenti nelle carceri ecuadoriane. Secondo il governo, bande rivali di narcotrafficanti, infiltrate o controllate dai cartelli messicani, stanno conducendo una guerra totale per il controllo delle carceri sovraffollate, una guerra che le autorità non sono state finora in grado di arginare. (ANSA).