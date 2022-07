Aie, azioni coordinate in Ue per evitare un grave gas crunch

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - L'Agenzia internazionale dell'energia ritiene "essenziale" che l'Europa adotti subito "azioni coordinate" per prevenire "un consistente gas crunch" nel "duro inverno che ha davanti", in caso di stop alle forniture russe. Nei prossimi tre mesi, calcola l'Aie, dovranno essere risparmiati "ulteriori" 12 miliardi di metri cubi di gas da destinare agli stoccaggi. A questo scopo l'Aie suggerisce l'adozione di "5 misure immediate", inclusi controlli sui consumi delle famiglie. Senza l'implementazione adesso di "questo tipo di misure", l'Europa "potrebbe dover affrontare tagli e contingentamenti molto più drammatici più avanti".

(ANSA).