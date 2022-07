Tmz, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, scrive il sito Tmz, si sono sposati a Las Vegas. Niente super feste e niente riflettori per la coppia più glamour del momento, tornata insieme dopo una separazione lunga anni (erano stati insieme tra il 2002 e il 2004). Il sito di gossip sostiene di aver preso visione di alcuni documenti dai quali risulta che la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella Contea di Clark, NV che è stata ritirata ieri, sabato 16 luglio; nella licenza i due attori sarebbero segnati con i loro nomi completi, ovvero Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Le nozze, che arrivano a qualche mese dalla notizia ufficiale del fidanzamento, di cui si parlò ad aprile, sarebbero state confermate al sito americano da una fonte vicina alla coppia: "Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie".

Per entrambi non si tratta del primo matrimonio. Affleck è stato sposato per dieci anni con Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli, prima della separazione arrivata nel 2018. La cantante è invece al quarto matrimonio: ha due figli gemelli di 14 anni concepiti con il terzo marito, Marc Anthony, dal quale ha divorziato nel 2011. (ANSA).