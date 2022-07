Spagna ancora in fiamme, nuovo incendio in provincia Caceres

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La Spagna è in fiamme. Agli oltre 30 incendi divampati nella giornata di ieri, principalmente in località dell'Estremadura, della Castiglia e León, della Galizia e dell'Andalusia, si è aggiunto nella notte un incendio nella Valle del Jerte. Il più preoccupante è ora nella provincia di Cáceres, dove bruciano Las Hurdes e Casas de Miravete e dove questa mattina si è aggiunto l'incendio nella zona di Garganta de los Infiernos, nella Valle del Jerte, iniziato con due diversi focolai. Secondo Pedro Muñoz, direttore della Polizia forestale della Junta, questo nuovo incendio è "chiaramente doloso", scrive La Vanguardia.

In termini di superficie bruciata, l'incendio di Monsagro a Salamanca è il più importante: il fuoco ha interessato 9.000 ettari di terreno e alcuni focolai si sono riattivati a causa dell'aumento del vento, secondo il Ministero regionale dell'Ambiente. (ANSA).