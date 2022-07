Atletica: mondiali; l'americano Fred Kerley oro nei 100 metri

(ANSA) - EUGENE, 16 LUG - L'americano Fred Kerley ha vinto l'oro nei 100 metri ai campionati mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon. Kerley ha bruciato a pochi metri dal traguardo il connazionale Marvin Bracy, fermando il cronometro a 9,86 secondi. Bracy ha vinto l'argento in 9,88 secondi, bronzo Trayvon Bromell, 9,88 secondi. L'intero podio è statunitense.

