Omicidio Arce: legale padre, sconfitta anche per lo Stato

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Non commento la sentenza finché non leggerò le motivazioni ma il dato che emerge oggettivo è che a 21 anni dai fatti non c'è ancora giustizia per Serena. Una sconfitta anche per lo stato italiano che ha nella giustizia una delle sue funzioni cardine". Lo afferma l'avvocato Dario De Santis, legale di Guglielmo Mollicone, padre di Serena è deceduto nel 2020, il giorno dopo la sentenza con cui i giudici dell'assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati coinvolti nell'indagine per l'omicidio della giovane di Arce avvenuto nel 2001. (ANSA).