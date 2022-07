Julianne Moore presidente della giuria di Venezia

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Julianne Moore presiederà la giuria internazionale del concorso della Mostra di Venezia (31 agosto-10 settembre), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. Lo ha annunciato la Biennale di Venezia. Vincitrice dell'Oscar (Still Alice, 2014), l'attrice americana è celebre per la sua versatilità al cinema e in tv. In giuria anche: Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore; Audrey Diwan (Francia), regista; Leila Hatami (Iran) attrice e lo scrittore e sceneggiatore Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore.

(ANSA).