Ieri 45 mila quarte dosi vaccino, mai così tante

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Accelerazione della campagna vaccinale: ieri sono state oltre 55 mila le somministrazioni, con oltre 45 mila quarte dosi, livello mai raggiunto finora da febbraio ad oggi (da quando sono iniziare le quarte somministrazioni). In totale, secondo il sito del governo, sono 138.676.081 le dosi somministrate in Italia, un milione e mezzo quelle per la quarta dose.

In termini assoluti, era dal 25 marzo che non si avevano tante vaccinazioni giornaliere. E in confronto alla scorsa settimana sono più che raddoppiate (il 7 luglio erano state 25.815, con 16 mila quarte dosi). (ANSA).