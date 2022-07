Governo:attesa in serata linea M5s,non escluso voto iscritti

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Entro questa sera il M5s dovrebbe definire la propria linea. Lo si apprende in ambienti del Movimento, da chi è impegnato in queste ore in una serie di confronti interni a cui potrebbe seguire una nuova riunione del Consiglio nazionale del partito. Secondo le stesse fonti, fra le ipotesi che si stanno valutando c'è anche il ricorso a una votazione online per consultare gli iscritti sulle prossime possibili mosse politiche, come il ritiro dei ministri 5s dal governo e la posizione da prendere in caso di un'eventuale nuova votazione sulla fiducia all'esecutivo. (ANSA).