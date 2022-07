Governo: Sisto, Fi leale a Draghi, complicato bis con M5s

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Il M5S ha perpetrato un vero e proprio 'omicidio premeditato' del governo, creando uno sconquasso inaccettabile e assumendosi una responsabilità immensa davanti al Paese". Così a Rai News24 il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Forza Italia - ha proseguito - è stata sempre coerente e leale al progetto di un governo di larghissime intese in soccorso del Paese. Oggi manteniamo lo stesso atteggiamento di fronte a una crisi che non ha alcuna ragione di esistere. Ora aspettiamo con rispetto quello che Draghi dirà in Parlamento per poi trarre le conclusioni, ma è chiaro che governare con i 5 Stelle diventa complicato. Per guidare un grande paese come l'Italia servono affidabilità, credibilità e senso dello Stato, caratteristiche che ai pentastellati, evidentemente, mancano.

Abbiamo una serie di incompiute: penso a quelle riforme strutturali, anche nel campo della giustizia, che sono ancora da completare ai fini dei fondi del Pnrr. E' incredibile che, nonostante questo, i grillini abbiano preferito incenerire l'esecutivo piuttosto che i rifiuti di Roma", ha concluso.

(ANSA).