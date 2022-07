Ambasciata Usa agli americani, lasciate subito l'Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di "lasciare immediatamente" il Paese utilizzando mezzi di trasporto privato via terra se c'è la possibilità di farlo in sicurezza. Lo si legge su un avviso urgente sul sito dell'ambasciata. Si invitano inoltre gli americani a non partire per l'Ucraina e chi non riesce a lasciare il Paese è consigliato di evitare "assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte della Russia". (ANSA).