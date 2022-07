Governo: Meloni, non scherziamo, ora si vota

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Non accettiamo scherzi, per FdI questa legislatura è finita e daremo battaglia perché si restituisca ai cittadini quello che tutte le democrazie hanno e cioè la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare per fare cosa". Così la leader di fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sul palco della festa dei Patrioti a Palombara Sabina. (ANSA).