Dl aiuti: Castellone conferma, non partecipiamo al voto

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Oggi non partecipiamo al voto di questo provvedimento perché non condivido né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al governo". Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sul dl aiuti.

"Responsabilità, stabilità e dignità", sono i tre i concetti richiamati dalla capogruppo in chiusura del suo intervento in Aula al Senato sulla fiducia.

"Irresponsabili non siamo noi, irresponsabile è chi non dà risposte al Paese. La stabilità si costruisce su basi solide, sulle azioni che il Governo mette in campo. La dignità è quella che stiamo difendendo oggi di un Gruppo parlamentare e di una forza politica che si comporta da anni con lealtà ma subisce attacchi vergognosi", conclude. (ANSA).