Biden, prevenire l'arma nucleare dell'Iran è vitale

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - "Prevenire che l'Iran ottenga l'arma nucleare è vitale per la sicurezza globale". Lo ha detto Joe Biden in conferenza stampa con Yair Lapid sottolineando che gli Usa sono convinti che la soluzione diplomatica sia la migliore. Il presidente Usa ha aggoiunto che la sicurezza di Israele Gli Usa sono "senza se e senza ma" la sicurezza di Israele è 'senza se e senza ma': "Abbiamo garantito, la mia amministrazione - e penso anche la grande maggioranza degli americani, non solo la mia amministrazione - che siamo dediti in maniera completa alla vostra sicurezza, senza ombra di dubbio".

