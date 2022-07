Ok Draghi a nomine consiglio sorveglianza di Human Technopol

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto di nomina del Presidente e di cinque componenti del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole.

I nuovi membri, che resteranno in carica per quattro anni, sono: Gianmario Verona (presidente); Serena Sileoni; Marcella Panucci; Francesca Pasinelli, Giuseppe Ippolito, Maura Francese. Lo riferisce Palazzo Chigi.

"Inoltre, rimane fermo l'incarico componente attribuito al dottor Biagio Mazzotta lo scorso 30 settembre. La Fondazione è impegnata nella creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del progetto scientifico 'Human Technopole', dal quale ha preso il nome", si spiega. (ANSA).