Governo: Salvini, su scostamento bilancio Draghi malconsigliato

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sullo scostamenti di bilancio "il presidente del Consiglio secondo me è malconsigliato da qualche suo consigliere e dice che non servono scostamenti di bilancio e che basta qualche accorgimento". Così il leader della Lega, Matteo Salvini all'assemblea del decennale di Confimi, la Confederazione dell'industria manifatturiera in corso a Roma. E ha aggiunto: "Già da settembre si prevedono tensioni sociali che non vediamo da 40 anni, oltre a pandemia, guerra ed economia di emergenza". (ANSA).