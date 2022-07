Governo: Letta, paradossale metterlo ora a rischio

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Nella giornata di ieri si è aperta una opportunità su parole che non erano nell'agenda di governo.

Fatemelo dire anche a chi chiede un cambio di passo. Lo dico chiaramente anche a chi chiede un cambio di passo: nel momento in cui il governo pone questi temi sarebbe paradossale mettere a rischio il governo proprio quando il governo apre il capitolo della lotta alla precarietà". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio. (ANSA).