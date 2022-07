Uccise il figlio di 7 anni, Paitoni suicida in carcere

(ANSA) - VARESE, 12 LUG - Davide Paitoni, 40 anni, in carcere a Milano per aver ucciso il figlio di 7 anni Daniele il primo gennaio scorso, si è suicidato.

"Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni in Morazzone il 1 gennaio scorso, si è suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore", ha scritto in una nota il Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo.

"Ognuno faccia i conti con la propria coscienza", ha detto all'ANSA dell'avvocato di Davide Paitoni, Stefano Bruno.

Domani Paitoni avrebbe dovuto affrontare la discussione in abbreviato per il tentato omicidio di un suo collega, aggredito ad Azzate (Varese), nel 2021. (ANSA).