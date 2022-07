Dl aiuti: Camera, Crippa, M5S non partecipa al voto finale

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - I deputati M5S non parteciperanno alla votazione finale sul dl Aiuti: lo ha annunciato nell'Aula della Camera il capogruppo Davide Crippa. Sul dl la scorsa settimana i deputati M5S avevano votato la fiducia al governo. "Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l'utilità di parte delle misure ma non valutando bene i metodi annuncio il mio gruppo non partecipa alla votazione finale". (ANSA).