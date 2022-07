Cinema: incassi, Thor: Love and Thunder in vetta

Thor: Love and Thunder è primo al box office italiano del weekend: al suo esordio sui nostri schermi il film con Chris Hemsworth ha incassato in cinque giorni 4.916.000 euro.

Scende al secondo posto Elvis, che incassa altri 239mila euro e sale a due milioni di euro complessivi. Continua a tenere molto bene Top Gun: Maverick, che incassa 197mila euro e sale a 10.9 milioni complessivi.

Quarta posizione per Jurassic World: Il dominio, con 119mila euro e un totale di 7.4 milioni di euro. Al quinto posto, Lightyear - La vera storia di Buzz incassa 110mila euro e sale a 2.2 milioni di euro. “Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto da Thor: Love and Thunder che, dopo gli straordinari risultati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha registrato la seconda migliore apertura del 2022, confermando ancora una volta il forte legame del pubblico italiano con i personaggi e le storie del Marvel Cinematic Universe”, ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager Italy, Turkey, Israel & Greece The Walt Disney Company. “Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi perché premiano il continuo sostegno alle sale cinematografiche, un impegno che per noi è una priorità e che portiamo avanti con forza a 360° gradi grazie a una strategia di attività promozionali innovative e di grande impatto sul territorio. Infatti, con le release di Thor: Love and Thunder e dell’ultima avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz, e con tutte le attività speciali marketing, PR e digital organizzate in Italia, come la recente visita a sorpresa di Natalie Portman che ha entusiasmato i fan prima di una proiezione pubblica di Thor: Love and Thunder in un cinema a Roma, continuiamo a sostenere le sale cinematografiche anche durante il periodo estivo. I miei ringraziamenti vanno a tutta la squadra di Disney Italia”.