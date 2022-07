Autogrill: avanti con Dufry, la firma entro lunedì

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Proseguono serrate le discussioni tra la famiglia Benetton e gli svizzeri di Dufry, con cui potrebbero raggiungere un accordo entro lunedì. E' quanto si apprende in merito alle discussioni avviate lo scorso 28 giugno per il conferimento da parte di Edizione della quota in Autogrill in cambio di una partecipazione del 20% nel colosso che si viene a creare. Attualmente il 50,3% di Autogrill è nelle mani di Edizione tramite la controllata Schematrentaquattro.

L'annuncio dell'avvio di "discussioni senza vincoli di esclusiva" era stato fatto dalla stessa Autogrill sulla base delle informazioni ricevute dall'azionista di controllo. (ANSA).