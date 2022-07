Musica: hit parade, Lazza sempre in vetta tra gli album

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Per la terza settimana consecutiva Lazza è in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con Sirio, considerato uno dei migliori debutti dell'anno. Al secondo posto, in rapida risalita dal settimo, balza Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Sul terzo gradino del podio Rkomi con Taxi Driver, il disco più venduto dei primi sei mesi del 2022 oltre che di tutto il 2021. Scende di una posizione rispetto a sette giorni fa l'ex One Direction Harry Styles con Harry's House, che si prende il primo posto tra i vinili.

Quinto gradino, in risalita di tre, per Blanco con Blu Celeste, davanti all'unica new entry della settimana il giovane rapper Neima Ezza con il nuovo album Giù.

Settimi gli Imagine Dragons con il corposo progetto (32 tracce) Mercury-Act 1&2, davanti a Shiva con i sette brani dell'ep Dark Love.

Chiudono la top ten Capo Plaza con Hustle Mixtape e Sangiovanni con Cadere Volare.

Tra i singoli continua la cavalcata de "La dolce vita", il singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei, sempre più vicino al titolo di "tormentone" del 2022. (ANSA).