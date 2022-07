Giappone: attentatore, non avevo rancore politico per Abe

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'attentato all'ex premier giapponese non è stato per "rancore contro le convinzioni politiche di Shinzo Abe", ha detto il 41enne arrestato Tetsuya Yamagami parlando del suo gesto: lo ha riferito la polizia della prefettura di Nara dopo l'arresto, citata da Kyodo News.

Yamagami, residente a Nara, secondo fonti governative era in precedenza un membro della Forza di autodifesa marittima.

