Gb: Rishi Sunak in campo per il dopo Johnson

(ANSA) - LONDRA, 08 LUG - Rishi Sunak, ex cancelliere dello Scacchiere britannico dimessosi a inizio settimana nell'ambito della crisi che ha portato alla caduta di Boris Johnson, ha formalizzato oggi la sua candidatura alla successione di BoJo come leader Tory e futuro primo ministro. "Ricostruiamo la fiducia, rilanciamo l'economia e riunifichiamo il partito", è lo slogan del 42enne Sunak, sostenitore della Brexit, ma figura pragmatica, di origini familiari indiane, noto per i buoni rapporti con la City dove ha fatto carriera prima di entrare in politica. (ANSA).