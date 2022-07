Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 08 LUG - "La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata". Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca firmando un ordine esecutivo per garantire il diritto all'aborto negli Stati Uniti. "Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione ne' dalla storia", ha sottolineato il presidente.

"Una legge approvata dal Congresso che codifichi l'aborto a livello nazionale è la via più rapida" per restituire alle donne il diritto perso, ha proseguito Biden. "La firmerei all'istante", ha detto ancora il presidente, sostenendo che "la decisione della Corte Suprema di rovesciare la 'Roe v Wade' è stata una decisione politica". (ANSA).