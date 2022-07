Johnson chiama la regina per anticipare le sue dimissioni

(ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Il premier britannico Boris Johnson, che oggi parlerà alla nazione, ha sentito la regina in una telefonata, definita "di cortesia" dai media, per anticiparle le dimissioni per ora da leader Tory.

La sovrana sta seguendo con attenzione la situazione in particolare dopo che fin dalla mattina sono emersi i timori di una crisi istituzionale nel Regno Unito, anche a fronte di una paralisi di fatto dell'attività di alcuni ministeri dopo le dimissioni a raffica di ministri e sottosegretari. (ANSA).