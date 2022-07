Johnson a Zelensky, sei un eroe. Lui, 'ci mancherai'

(ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Il premier britannico uscente Boris Johnson ha chiamato ancora una volta Volodymyr Zelensky nel giorno delle sue dimissioni da leader Tory, per ribadire che l'Ucraina continuerà a godere di un "irriducibile sostegno bipartisan" del Regno Unito contro l'invasione russa anche dopo la sua uscita di scena. Johnson ha poi risposto ai ringraziamenti di Zelensky ringraziandolo a sua volta e aggiungendo: "Tu sei un eroe, tutti ti amano".

Da Kiev il leader ucraino ha quindi fatto sapere di essere "rammaricato" per le dimissioni di Johnson, più volte da lui esaltato come un esempio di sostegno fra tutti i leader occidentali. (ANSA).