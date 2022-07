Mattarella, centro Dream simbolo rapporti Italia-Mozambico

(ANSA) - MAPUTO, 06 LUG - "Sono lietissimo di essere in questo centro: è una forma di collaborazione molto importante tra i nostri due Paesi che mette al centro la persona. Ho visto il livello di eccellenza dei trattamenti, basta vedere questi bambini per capire le ragioni di questo impegno. Dream è il simbolo dei legami dei nostri Paesi". Lo afferma il Presidente della Repubblica, in visita al centro Dream, gestito da Sant'Egidio, alla periferia di Maputo.

"Sant'Egidio - aggiunge - testimonia il rapporto strettissimo tra i nostri due Paesi. Complimenti e grazie: il vostro è un contributo ai nostri due Paesi è all'umanità".

(ANSA).