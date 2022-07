Tajani, Pd non snaturi governo con cannabis o ius scholae

(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - "Noi siamo favorevoli a che il governo arrivi fino a fine legislatura e stiamo lavorando per questo ma il governo non può essere snaturato da proposte che non hanno nulla a che fare con esso". Lo ha detto l'europarlamentare del Ppe e coordinatore di Fi, Antonio Tajani, in un punto stampa all'Eurocamera. "La legge sulla cannabis e lo ius scholae, che la sinistra vuole imporre, non sono una priorità in questo momento", ha aggiunto.

A chi gli chiedeva se il centrodestra si presenterà unito al voto Tajani ha sottolineato come "il centrodestra debba presentarsi unito come è accaduto nella grande maggioranza delle città" alle ultime amministrative. E domani Tajani vedrà a Strasburgo Giorgia Meloni, leader di Fdi e presidente di Ecr che farà tappa al Parlamento europeo. "Non ho alcun problema a parlare con Meloni, siamo alleati anche se qui siamo in due forze politiche diverse. Anche se non dimentichiamo che Ecr ha votato la presidente Roberta Metsola", ha spiegato Tajani.

