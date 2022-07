Sparatoria Illinois: attacco pianificato da settimane

(ANSA) - WASHINGTON, 05 LUG - L'attacco alla parata del 4 luglio alla periferia di Chicago era stato pianificato "da settimane". Lo dice la polizia in una conferenza stampa, aggiungendo che il killer della parata dopo aver sparato da un tetto, si è mescolato alla folla indossando vestiti da donna.

Aveva due fucili con sé - hanno aggiunto le forze dell'ordine -. uno è quello con il quale ha sparato, uccidendo 6 persone, un altro è stato ritrovato nell'auto con la quale era fuggito. La polizia ha anche spiegato che sono stati sparati più di 70 colpi. "Al momento non c'è nessun movente per la strage", ha riferito la polizia nel corso della conferenza stampa.

(ANSA).