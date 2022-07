Marmolada: Mattarella, simbolo cambio clima non governato

(ANSA) - MAPUTO, 05 LUG - "Abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato sta producendo nel mondo. Richiede piena collaborazione di tutti sennò non è governato ". Lo afferma Sergio Mattarella nel palazzo presidenziale di Maputo.

"Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti a assumere impegni ulteriori". (ANSA).